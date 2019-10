Sàmper, de Junts X Terrassa, acusa Ballart de "manca de valentia"

M. B.

15.10.2019 | 12:28

El president del grup municipal de Junts X Terrassa, Miquel Sàmper, ha manifestat aquest matí que "el govern municipal hauria de cessar l'activitat per donar resposta a la sentència del procés", que és va coneixer ahir dilluns, i "està a l'altura". Sàmper creu que "només s'hauria de celebrar el ple d'ordenances perquè per llei no es pot demorar". El president de Junts X Terrassa acusa l'alcalde Jordi Ballart de "manca de valentia" i de continuar "amb una normalitat en un moment de gran excepcionalitat".