Nova Marató per donar sang

15.10.2019 | 13:36

Torna una nova edició de la Marató de Donants de Sang a Terrassa, que tindrà lloc aquest dijous i divendres, des de les 9 hores del matí fins les 20 h de la tarda. Aquesta vegada, la cita solidària té un dia menys i no hi hauran activitats al carrer. La campanya. amb el lema "Tu sí que important; converteix-te en sangfluencer", s'ha presentat aquest migdia a l'Ajuntament en un acte presidit per l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat de la doctora Anny Jaramillo, del Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa i Alberto Orta, president de l'Associació de Donats de Sang del Vallès Occidental. El Banc a Terrassa espera 200 donants, un nombre que seria l'idoni per reequilibrar les reserves. Com es habitual, la campanya té obsequis i sorteigs especials.