Enxampat al Centre un camioner que repartia sense tenir el carnet

Redacció

15.10.2019 | 04:00

Repartia productes amb un camió però no tenia el carnet adient. La Policia Municipal el va enxampar divendres al Centre.A les 11.35 del matí, agents locals van aturar un camió de repartiment que circulava pel Raval de Montserrat. I van comprovar que no disposava de l'assegurança obligatòria i que el seu conductor no havia obtingut el permís de tipus B. El vehicle va ser traslladat per un altre conductor a l'empresa responsable, on va quedar ...