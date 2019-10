Una delegació del Líban visita Terrassa

15.10.2019 | 12:06

Una delegació libanesa visita Terrassa aquesta setmana per a intercanviar coneixements i experiències en l'àmbit de la Protecció Civil. la delelgació està formada per representants de la Federació de Municipis de d'Al Sahl (regió de la Beqaa Oest) i del municipi de Zouk Mikaël (regió de Kesrouan). La delegació va començar ahir dilluns el seu programa d'activitats. El regidor de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Xavier F. Rivero, i personal tècnic municipal, acompanyen la delegació durant les seves visites previstes fins demà dimecres, dia que aniran a les instal·lacions de la Policia Municipal i una reunió amb responsables municipals, per explorar vies de cooperació.