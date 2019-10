Redacció

15.10.2019 | 15:49

El sorteig de membres de meses electorals per a les properes Eleccions Generals s'ha realitzat aquest matí a l'Ajuntament de Terrassa. Un total de 2.196 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses electorals, 9 per cadascuna de les 244 meses electorals que es constituiran a Terrassa.