Concentracions, declaracions oficials i plens extraordinaris

Comarca

A. L.

15.10.2019 | 04:00

Les reaccions a la sentència del procés també es van produir en bloc ahir a les poblacions de l'àrea d'influència de Terrassa, amb manifestacions, lectura de declaracions institucionals i plens extraordinaris rebutjant la resolució judicial i demanat l'indult per als polítics independentistes condemnats.A Matadepera, on JxCat governa amb majoria absoluta, va haver-hi dues concentracions davant l'Ajuntament com a mostra de rebuig per la sentència: una a la una del migdia, reunint una ...