Ciutadans assegura que el govern municipal està "segrestat" pels independentistes

15.10.2019 | 13:54

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, ha assegurat avui que "el govern municipal està segrestat pels desitjos independentistes". González ha posat com exemple la suspensió de comissions informatives d'ahir, el dia que es va conèixer la sentència, i d'avui, el dia després. El portaveu ha qualificat "inadmissible que els separatistes influeixen en l'acció política municipal". El portaveu ha anunciat que presentaran al ple d'aquest mes d'octubre una moció de defensa dels ciutadans que no participen en les protestes i ha demanat a Ballart que en els seus discursos també els tingui en consideració. "Hi ha part de la població que se sent agredida per les repercussions d'aquestes mobilitzacions i l'alcalde només s'ha mostrat sensible amb les persones condemnades", ha subratllat. González ha estat acompanyat dels regidors Isabel Martínez i David Aguinaga.