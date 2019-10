Premi internacional al projecte tecnològic del bomber terrassenc

Innovacions tecnològiques

14.10.2019 | 12:26

El talent català no té fronteres i pot ser pioner a tot el món. Prova d'això és el premi que acaba de guanyar a Nova York un grup liderat pel bomber terrassenc Joan Herrera i un equip d'informàtics amb un prototip de sensor per salvar els bombers de desastres naturals. El projecte "Prometeo" va ser escollit com el més innovador per millorar els ajuts de protecció en casos de sinistres en un certamen internacional organitzat pel gegant tecnològic IBM a la seu de les Nacions Unides a Nova York. L'equip guanyador estava format, a més del bomber terrassenc, pel treballador sanitari Vincenç Ferrés Padró i per tres informàtics: Salomé Valero, Josep Ràfols i Marco Rodríguez.

Com a guanyador del concurs internacional "Call for Code", on participaven més de 5.000 candidatures de tot el món, aquest prototip, que avisa al bomber dels perills del seu entorn mentre està desenvolupant la seva feina, ha rebut un premi de 180.000 euros. El sensor podrà ser desenvolupat i fabricat en sèrie per a que el puguin utilitzar bombers de tot el món.