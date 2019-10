Un grup de ciutadans protesta per la sentència contra els líders independentistes, aquest matí.

Un grup de ciutadans protesta per la sentència contra els líders independentistes, aquest matí. Nebridi Aróztegui

LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

14.10.2019 | 12:25

Un grup de terrassencs ha iniciat fa uns minuts una marxa espontània pel centre de la ciutat per mostrar el seu rebuig a la sentència dictada aquest matí pel Tribunal Suprem conta els líders independentistes. Aquest grup de ciutadans ha sortit del Raval de Montserrat i s'ha dirigit cap a la Rambla, per on han continuat caminant cap al sud, fins a la Rambleta.