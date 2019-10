L'Ajuntament redueix la seva activitat amb motiu de la sentència

LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

Laura Mangas

14.10.2019 | 13:58

L'equip de govern ha fet saber avui als portaveus de la resta de forces polítiques que l'Ajuntament veurà minvada la seva activitat habitual amb motiu de la sentència condemnatòria als líders polítics i socials del procés. De moment, s'ha suspès la comissió informativa de Cicles de la Vida, que devia celebrar-se aquest matí. En els propers dies només s'abordaran aquells assumptes que per una qüestió de calendari hagin de tirar endavant, com, per exemple, l'aprovació d'una nova pròrroga a l'empresa gestora dels autobusos, Tmesa. L'agenda pública del govern s'atura, ha senyalat el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, en una junta de portaveus extraordinària a la que no ha assistit cap representant de Cs perquè ha estat convocada "únicament per a qüestionar, reaccionar o posicionar-se sobre la sentència del judici del procés".