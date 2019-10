Col·lapse a l'aeroport

14.10.2019 | 15:57

Problemes a l'aeoroport del Prat. Centenars de manifestants, entre ells molts terrassencs, han respost a la convocatòria de la plataforma Tsunami Democràtic. que havia cridat a paralitzar l'activitat de l'aeroport en protesta per la condemna als líders del 'procés', així com per a reclamar al govern de Pedro Sánchez que s'avingui a negociar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

Aquesta plataforma -la direcció de la qual es manté en secret- ha publicat un comunicat a les 13.00 hores en el qual instava a la ciutadania a acudir "immediatament i per totes les vies possibles" a la terminal T1 de l'aeroport barceloní per a "paralitzar" la seva activitat, "d'acord amb la disciplina radicalment no violenta i la tradició de desobediència civil".

Després de conèixer-se la sentència, Tsunami Democràtic ha publicat un missatge en les xarxes socials demanant als seus seguidors que es concentressin en la cèntrica plaça Catalunya de Barcelona al migdia per a rebre més instruccions a partir de les 13.00 hores.

Ha estat des d'allí on els concentrats han rebut la convocatòria- Els mossos han ordenat tancar els serveis de tren i metro a l'aeroport.