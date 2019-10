Cecot mostra el seu rebuig a la "judicialització d'un conflicte polític"

LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

14.10.2019 | 13:08

Després de coneixer la sentència del "procés", la patronal terrassenca Cecot ha emès un comunicat en el que assegura que "Els empresaris i empresàries que conformem el comitè executiu de la patronal Cecot reiterem el nostre rebuig a la judicialització d'un conflicte que des d'un inici entenem de naturalesa política i que, com a tal, requeria i requereix d'un diàleg, negociació i pacte al més estricte nivell polític". Afageix que "manifestem que només amb llibertat, respecte i diàleg, es trobaran les solucions".

En la declaració s'indica que "com qualsevol organisme que interactua i s'interrelaciona amb el seu entorn més proper, som sensibles a la realitat empresarial, econòmica, política i social del país. Lluny del que a vegades alguns puguin imaginar, els empresaris i empresàries són per sobre de tot persones i ciutadans, i com a tals exerceixen individualment i de manera particular els seus drets i els seus deures, des del seu propi criteri. Així doncs, per respecte a la diversitat d'opinió i sensibilitats polítiques entre els empresaris i autònoms que representem, i que conformen aquesta entitat, continuarem desestimant fer valoracions de lleis o sentències que no tinguin caràcter o contingut empresarial".

Cecot també anuncia que "aquest migdia presentarem un manifest conjunt de la mà de més d'un centenar d'entitats catalanes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona".

La patronal també parla de la vaga general convocada per divendres. "Voldríem reiterar el nostre posicionament vers la convocatòria d'una vaga general per canalitzar el malestar de part de la població continua sent el de no donar-hi suport. Convocant una vaga general es trasllada a les empreses un conflicte social i polític que no poden dirimir".