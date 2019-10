Ballart demana un referèndum acordat

LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS

Laura Mangas

14.10.2019 | 12:30

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha ofert aquest matí una declaració institucional amb motiu de la sentència sobre el procés dictada avui pel Tribunal Suprem. Ballart ha reiterat la necessitat de pactar un referèndum amb l'Estat per solucionar la crisi política i institucional que viu Catalunya els últims anys. "Votar en un referèndum, organitzat amb totes les garanties democràtiques, que sigui homologable a nivell internacional, que estigui acordat amb claredat i amb un compromís rigorós de respecte al resultat, sigui el que sigui", ha exigit Ballart. L'alcalde ha expressat la seva solidaritat amb Josep Rull, condemnat a 10 anys i 6 mesos de presó per un delicte de sedició i ha criticat que les penes de presó "no contribuiran a solucionar res". Ballart ha fet una crida a la "serenitat, el civisme i la convivència". El carrer, ha dit, és de "tothom", és un "espai de llibertat, per a tothom qui es vulgui manifestar pacíficament".