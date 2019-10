10 anys i 6 mesos de presó per Josep Rull

Rull diu que s`han "jutjat les idees, no els fets"

14.10.2019 | 10:44

El Tribunal Suprem ha condemnat al ex conseller terrassenc Josep Rull per sedició pels fets de la tardor de 2017 a una pena de 10 anys i 6 messos de presó i d'inhabilitació ambsoluta. La mateixa condemna per Joaquim Forn.

Rull i Forn han estat absolts de malversació al no haver estat probat el desviament de fons des de les conselleries d'Interior i de Territori i Sostenibilitat

Josep Rull ja ha respòs a la sentència a Twitter. El polític terrassenc ha dit que "si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2'5M de catalans que van votar l'#1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el SXXI.

La sentència descarta la rebelió i condemna per sedició als dotze líders independentistes procesats. Oriol Junqueres és el més castigat amb 13 anys de presó. Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa a 12 anys de presó. Carme Forcadell a 11 anys i mig de presó. Finalment, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han estat condemnats per sedició a 9 any, mentre Carles Mundó, Meritxell.Borràs i Santi Vila han estat condemnats per desobediència i no tenen penes de presó.