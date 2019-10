Els Minyons llueixen a la Diada Castellera Nova Atenes

13.10.2019 | 16:34

La Masia Freixa i el Parc de Sant Jordi s'han despertat, aquest migdia, ple a vessar de gent. S'hi celebrava la Diada Castellera Nova Atenes dels Minyons de Terrassa. La colla terrassenca ha lluït com mai i ha ofert un 9 de 8, un 2 de 9 amb folre i manilles i un 4 de 9 amb folre i manilles i un pilar de 8. Una exhibició de gamma alta que ha generat l'entusiasme de participants i de tot el públic que s'aplegava davant de l'accés principal de la masia modernista. Els amfitrions han convidat a compartir la jornada festiva als Castells de Sants i els Capgrossos de Mataró. Després de l'actuació, han pres part en un dinar de germanor. La diada continuava el diumenge a la tarda a la Plaça Vella amb els concerts de Lastra Sanco i Alberkocs. La Diada Castellera Nova Atenes té el seu punt de partida l'any 2010 i es fa cada dos anys. L'any 2017 no es va fer perquè hi havia el referèndum de l'1-O. L'edició d'enguany ha coincidit també amb les Jornades Europees del Patrimoni i els museus han obert les seves portes per mostrar les seves col·leccions i exposicions.