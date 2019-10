Pujada d'impostos

12.10.2019 | 04:00

Els grups de l'oposició ja han començat a disposar de les primeres propostes d'ordenances fiscals del govern. En principi, segons explica el PSC, el bipartit vol apujar un 5% l'impost de béns immobles (IBI) i aplicar un augment d'un 2% lineal a la majoria dels altres impostos i taxes. Els socialistes consideren que és "excessiu" donat que l'IPC interanual de setembre és del 0,1%. "En un any en què els ciutadans veuran congelats els seus sous no veiem adequada aquesta pujada", va dir ahir Alfredo Vega, líder del PSC. En canvi, sí que comparteix la necessitat d'apujar la taxa de residus per apropar-la al cost real del servei. Ara, cobreix el 70% del cost. La proposta de TxT i ERC és que augmenti un 5%. "Podem estar d'acord amb aquest increment, però volem que ens expliquin quin serà el recorregut d'aquesta taxa els propers quatre anys", comenta.