Prova en l'aire

12.10.2019 | 04:00

Els sis agents cívics formen part d'una prova pilot de l'anterior govern municipal que l'actual ha continuat, fent-la seva, de moment. Quan es compleixi un any del projecte, ja es veurà si segueix endavant. Va ser un projecte polèmic, posat en marxa pel govern del PSC per a crear un grup d'agents cívics amb atribucions d'informació i sensibilització sobre civisme. Eren un cos no policial, però amb contacte directe amb la Policia Municipal i orgànicament dependent del cos local. Podien ser una referència municipal en els barris, la primera baula de l'Ajuntament al carrer si els veïns volien denunciar tal punt de brutícia, o aquest cotxe abandonat, o conflictes diversos en una comunitat. Els agents per la convivència no poden identificar a ningú ni denunciar, però sí que deriven la informació al servei corresponent de l'Ajuntament. Era una unitat, i això no es va amagar en cap moment, que semblava necessària davant la impossibilitat de contractar a més policies municipals. Associacions, com el sindicat SPL-CME, i partits, com Esquerra Republicana de Catalunya, van criticar amb duresa el projecte, vist com un parc. Esquerra està ara en el govern municipal amb Tot per Terrassa.