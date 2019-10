L'alimentació ecològica escala posicions 

Sergi Estapé

12.10.2019 | 04:00

El consum de productes dels anomenats ecològics va guanyant terreny i, l'últim any, ha augmentat un 40 per cent per sobre de les categories tradicionals vegetarianes. A Catalunya, la tendència de consum del qual s'anomena saludable, està per sobre de la mitjana espanyola, però punxa pel fet d'un increment que, ara per ara, sembla imparable, pel que fa al consum en el sector del menjar preparat.La demanda de productes vinculats a l'alimentació ...