Els museus s'omplen de visitants

12.10.2019 | 22:12

La xarxa de museus de la ciutat s'ha sumat a les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren aquest cap de setmana amb entrada gratuïta i un seguit d'activitats per fer més atractives les visites. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el Museu de Terrassa han apostat per una mirada femenina. El primer ha ofert aquest dissabte un recital de poetesses amb el rapsode Joan Massotkleiner i el músic Toti Soler, mentre que el segon, al Museu Cartoixa de Vallparadís, presenta l'exposició "Dona i artista". Per la seva banda, les Esglésies de Sant Pere acullen la mostra "1939. L'abans i el després. La salvaguarda del patrimoni terrassenc". A les jornades també s'ha afegit el Centre de Documentació i Museu Tèxtil amb un taller sobre la preparació d'una peça tèxtil completant les seves exposicions permanents. La iniciativa de portes obertes als museus ha despertat, com sempre, interès entre la ciutadania. Pel Museu de la Ciència i la Tècnica han passat aquest dissabte més de mil persones, una xifra que va ser valorada de manera positiva pels organitzadors.