Diàleg de la CUP sobre decolonialisme al local de la formació independentista

12.10.2019 | 04:00

La CUP diu que posarà avui "el contrapunt al Dia de la Hispanitat" amb "un diàleg sobre decolonialisme". Serà un taller que tindrà lloc a partir de les deu del matí al local de la formació, al número 155 de la carretera de Montcada, i que impartiran Sara Cuentas i Arlene Cruz, membres de la Red de Migración, Género y Desarrollo. Segons la CUP, el Dia de la Hispanitat "no és altra cosa que una commemoració vergonyosa de colonialisme vers l'Amèrica i el genocidi indígena. I també és, evidentment, jornada de manifestacions de l'extrema dreta espanyolista i agresions ultra als carrers de Barcelona i d'altres indrets del territori". La candidatura independentista crida "a no normalitzar" el 12 d'octubre com a dia festiu i diu que organitza el "taller formatiu" amb l'objectiu de fer "una reflexió crítica sobre les relacions en diversos eixos: Nord versus Sud i europocentrisme versus Amèrica Llatina". La Red de Migración, Género y Desarrollo és una entitat autoanomenada de "feminisme decolonial". Durant la jornada també es comentaran les dues exposicions anticolonials, una fotogràfica i una de pintures al·legòriques, que van ser inaugurades al local de la CUP l'any passat.