La crisi anuncia un repunt migratori

12.10.2019 | 04:00

Avui viuen a Terrassa prop de mil ciutadans nascuts a l'Equador, una tercera part dels que van arribar a la dècada dels anys 2000, coincidint amb la bombolla immobiliària. El procés migratori de la colònia equatoriana ha estat espectacular i reflexa el dragon khan demogràfic que ha viscut la ciutat les darreres dues dècades.

El 1999 no hi vivia cap equatorià a la ciutat on cinc anys després, el 2004, hi havien censats 2.772 ciutadans nascuts al país sud-americà. Entre 2001 i 2003 van arribar gairebé 2 mil equatorians a Terrassa, la majoria per treballar a la construcció, tot i que de seguida molts van muntar el seu propi negoci, especialment com a professionals autònoms i restauradors.

A Terrassa hi conviuen equatorians serrans -procedents de la capital Quito, i de ciutats com a La Tacunga, Salcedo o Ambato-, i costencs, sobretot de Guayaquil, Manta, Los Ríos i Esmeralda.

A partir de 2009, la crisi i la crida al retorn voluntari van invertir el procés migratori. Dues mil persones han deixat la ciutat la darrera dècada. Els nacionalitzats van triar com a destí els EEUU, Gran Bretanya o Suissa. La resta va lliurar la seva documentació amb el compromís de tornar al país per un període mínim de 5 anys que ara acaba.

"Molts l'estan recuperant ara per tornar", explica Maria Àngeles Claudio. La comunitat equatoriana de Terrassa està convençuda que "la situació econòmica i política empenyerà a molts a tornar". A finals d'any, l'espai Shengen eliminarà l'obligació de visat per estades curtes.