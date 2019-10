Condemnen una dona a pena de presó per apropar-se a casa de la seva mare

Javier Llamas

12.10.2019 | 04:00

Ella va al·legar que no, que no havia acudit a casa de la seva mare, a la qual no havia d'acostar-se perquè una ordre judicial li ho prohibia. Ella, l'acusada, va al·legar que, desesperada, va acudir a casa d'un conegut perquè estava al carrer, i que aquest conegut viu just al costat de la seva mare. La Justícia desestima les seves al·legacions i condemna la dona per un delicte de trencament de condemna: per aproximar-se al domicili de la seva ...