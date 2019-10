11.10.2019 | 18:40

Quim Torra, president de la Generalitat, i Artur Mas, expresident, estaran aquest dissabte al matí al Centre Cultural per participar en un acte preelectoral de Junts per Catalunya. La convocatòria porta el lema "Junts, guanyem. Contra la sentència, independència". Començarà a les 11.30 del matí. Hi participarà des de Bèlgica, també, Carles Puigdemont.