Torna la Nova Atenes després de quatre anys

11.10.2019 | 04:00

Un altre dels actes als quals es reivindicarà el nostre patrimoni cultural serà la Diada Nova Atenes, que tornarà aquest diumenge organitzada novament per la Colla Castellera Minyons de Terrassa. Cal recordar que fa dos anys els Minyons van haver de suspendre la diada per la coincidència amb l'1-O, per la qual cosa hi ha hagut un buit de quatre anys en aquest esdeveniment que va néixer per celebrar-se de forma biennal.Tal com han anunciat els Minyons de ...