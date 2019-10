Rodelas, de Terrassa al cim de la perruqueria internacional

Premi a l'estilisme més creatiu

11.10.2019 | 12:10

L'estilista de Terrassa, David Rodelas, fundador de la firma Rodelas, va viure diumenge passat un dels moments més emotius i importants de la seva carrera professional en guanyar el Runner Up (segon premi) a la gran final dels International Visionary Award. Aquests premis es van atorgar en el marc de l'Alternative Hair Show, un espectacle de perruqueria que es celebra anualment a Londres amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra la leucèmia. Un esdeveniment de creativitat, talent i inspiració on van desfilar alguns dels noms més importants de la perruqueria internacional.