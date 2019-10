Un projecte sobre la salut dels bombers opta a un premi a Nova York

Emprenedors terrassencs

11.10.2019 | 12:09

Joan Herrera és un bomber de Terrassa que amb un equip tècnic (un sanitari i tres desenvolupadors i enginyers informàtics) han dissenyat Prometeo, un prototip amb diversos sensors i aplicacions informàtiques per controlar la salut dels bombers exposats a situacions extremes. Els cincs integrants de l'equip estan volant en aquests moments cap a Nova York perquè el seu projecte Prometeo (una plataforma cognitiva per vetllar per la salut i el benestar dels bombers) ha estat escollit entre 5.000 propostes de 165 països de tot el món.

El treball d'aquests terrassencs competirà amb quatre projectes més a la gran final del "Call for code". Aquest concurs el convoca la multinacional tecnològica IBM per premiar les millors aplicacions tecnològiques en el tractament dels desastres naturals. La convocatòria és una iniciativa per transformar i millorar el món amb tecnologia els problemes mundials. La temàtica canvia cada any i en aquesta edició està centrada en els desastres naturals, la salut i el benestar de les persones.

Més de 180.000 programadors de 165 països han participat aquest any amb més de 5.000 solucions proposades. El projecte terrassenc ja és finalista mundial i és ha estat el què més vots populars ha tingut. De fet és l'únic finalista europeu al concurs. La seu de Nacions Unides serà on es decidirà aquest dissabte qui s'emporta els 200.000 dòlars de premi, i el suport d'IBM per posar en marxa el projecte en els pròxims tres anys.