Motorista ferit en atropellar una vianant

Aquesta vegada va ser diferent, molt diferent, al que passa molts cops. Aquesta vegada, dimecres, un motorista va atropellar una vianant, el motorista va resultar ferit, la vianant no, i la vianant va fugir. Va ocórrer a l'avinguda de Barcelona.L'accident va tenir lloc a les 7.50 de la tarda a l'alçada de la confluència de l'avinguda amb el carrer de Jacint Elías. La motocicleta circulava per la via principal i una vianant va creuar la caçada. Ho va fer per ...