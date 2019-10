Interior mostra la seva voluntat en reforçar la seguretat a la comarca

11.10.2019 | 13:30

El consell d'Interior, Miquel Buch, ha expressat aquest migdia la seva voluntat de reforçar la seguretat a la comarca desprès de la reunió que s'ha celebrat al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Buch, acompanyat del president del Consell, Ignasi Giménez, en roda de premsa, ha afegit que, un cop revisades les dades amb alcaldes i regidors locals, "el Vallès Occidental podria semblar una comarca atractiva per a els delinqüents però que no ho es tan respecte a altres territoris". Ha reconegut que "la taxa de fets delictius ha pujat en un 2,3% però que està molt per sota de la mitjana de Catalunya que és d'un 6,3%". La reunió sobre seguretat a la comarca s'ha fet després de que els alcaldes fessin la petició al conselleria d'Interior.