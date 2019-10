Els suïcidis i els mitjans de comunicació

11.10.2019 | 04:00

Les associacions de malalts i familiars i els mateixos grups d'ajuda mútua coincideixen que és positiu parlar obertament del suïcidi i que se'n parli també als mitjans de comunicació. Tanmateix, el tractament d'aquestes informacions és molt important per evitar mala praxi i corregir mites al voltant del suïcidi. Maria Aran, que pertany a l'entitat Activament, afirma que és positiu parlar de les causes que han portat a una persona a suïcidar-se o a intentar-ho, de com se sent i de com ho ha aconseguit superar, per exemple. En canvi, és important no donar detalls dels mecanismes que ha utilitzat per llevar-se la vida, per tal de no donar idees i evitar l'efecte contagi. Tampoc és adequat mostrar imatges del lloc o el mètode que han portat algú altre a morir per suïcidi.