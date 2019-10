Els dos socis busquen captar el talent femení

M. B.

11.10.2019 | 04:00

L'Eseiaat i la multinacional ABB es proposen també en el marc del conveni captar talent femení. Actualment, hi ha uns 40 alumnes que fan l'especialitat d'enginyeria elèctrica i només hi ha 4 dones. Un nombre escàs però que ha augmentat un 400% respecte a el curs passat, ja que la presència femenina era testimonial: una estudiant, segons va explicar ahir el director de l'Eseiaat, Xavier Roca.Les dades són un exemple que hi ha estudis ...