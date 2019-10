Dues entitats centenàries

11.10.2019 | 04:00

El conveni de col·laboració entre ABB, líder en tecnologia elèctrica, i l'Eseiaat de la UPC, té valor afegit en tant que són dues entitats amb més d'un segle. La companyia internacional ABB té el seu origen amb el nom d'ASEA a Estocolm, on va ser fundada l'any 1883 per Ludwig Fredholmen per la fabricació de dinamos disenyants per un jove enginyer de nom Jonas Wenström. Cent anys més tard, l'any 1988, es va fusionar amb Brown, Boveri & Cie (BBC), una indústria de Suïssa i va establir la seu a Zuric. És considerada com una empresa líder tecnològica en equips d'electrificació, robòtica i cinemàtica, automatització industrial i xarxes elèctriques. L'Eseiaat té l'origen en l'Escola Industrial posada en marxa pels industrials l'any 1902 i amb seu a l'edifici modernista de Lluís Muncunill des de l'any 1904. Imparteix 10 graus, 8 màsters i té 4.300 estudiants.