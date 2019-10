Detinguts per robar un cotxe i productes d'un supermercat

11.10.2019 | 18:55

Detinguts a Sant Cugat tres homes, dos d'ells de Terrassa, que havien robat un cotxe i en un supermercat a la localitat de Cubelles. Els agents van recuperar el vehicle i gran quantitat d'aliments robats per valor d'uns 130 euros.

Agents del cos de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat del Vallès van detenir el 10 d'octubre tres homes de 30, 28 i 21 anys d'edat, tots de nacionalitat romanesa i veïns de Terrassa (dos)i Cambrils, com a presumptes autors de la sostracció d'un vehicle i de diversos productes alimentaris d'un supermercat a la localitat de Cubelles (Garraf). Els agents realitzaven un control preventiu de robatoris al centre de la localitat. A les cinc de la tarda van aturar un vehicle amb dos ocupants. Els van identificar i els van deixar marxar. Tot estava correcte. Quan el vehicle va marxar, el responsable del control va observar com girava per l'Avinguda Via Augusta i estacionava uns 200 metres més enllà.

Els dos ocupants van sortir corrents i es van ficar dins una altre vehicle conduït per un tercer home, que els estava esperant. Un agent va avançar-los amb el vehicle policial, que va creuar enmig del carrer per evitar que fugissin.

Amb l'ajuda d'altres patrulles van identificar els tres ocupants d'aquest segon turisme. En l'escorcoll posterior dins el portaequipatges van localitzar gran quantitat de productes alimentaris, així com un parell de guants, un bat de beisbol i una màscara antigàs susceptibles de ser utilitzats per cometre robatoris. Alhora, des de la sala, confirmaven que la propietària del primer vehicle estava denunciant la seva sostracció a la localitat de Cubelles. Els mossos van detenir els tres individus per aquest motiu, pel robatori del cotxe.

Un cop a dependències policials els agents van poder saber que la denunciant era responsable d'un supermercat de Cubelles i que els detinguts havien robat els productes alimentaris en el mateix comerç. Estaven valorats en uns 130 euros. Els lladres van aprofitar per robar-li la bossa de mà on tenia les claus del cotxe, que sempre deixava estacionat a l'aparcament del supermercat, i endur-se'l.

Avui divendres, els tres detinguts, un d'ells amb nombrosos antecedents, han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Rubí, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.