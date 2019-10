Bon Preu retira set productes que contenen mostassa (un al·lergògen) no declarada pel proveïdor

Redacció

11.10.2019 | 20:00

El grup Bon Preu ha ordenat la retirada immediata de la venda de totes les unitats de set productes per la presència de mostassa no declarada pel proveïdor i no informada en les etiquetes, ha informat aquest divendres en un comunicat. "Es trata dels productes afectats per la presència de mostassa no declarada pel proveïdor (Sorribas SA) i no informada en l'etiquetatge dels seus productes. Degut a aquesta circumstància hem retirat de la venda totes les unitats d'aquests productes" diu la nota. Bon Preu alerta al consumidor que en el "cas de tenir intolerància a la mostassa no consumeixis els productes detallats". Així mateix es recorda que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors. Els productes retirats són hamburguesa vegetal carxofa, marca Bonpreu ECO, 0,08 kg lot de dues unitats; Hamburguesa vegetal espinacs i algues, marca Bonpreu ECO, 0,08 kg lot de dues unitats; Hamburguesa vegetal verdures, marca Bonpreu ECO, 0,08 kg lot de dues unitats: Seitan natural, marca Bonpreu ECO, 0,300 kg; Salsitxa vegetal tofu tipus Frankfurt, marca Bonpreu ECO, 0,260 kg lot de quatre unitats); i hamburguès eco de tofu i xampinyons, marca Biogrà, 0,08 kg lot dues unitats. El grup ha ordenat la retirada els productes citats dels establiments BonPreu, Esclat i el seu servei de compra en línia. Bon Preu ha informat de la retirada a les autoritats sanitàries.