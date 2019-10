Àltima estrena nou crematori al seu complex funerari a Can Petit

Instal·lacions del tanatori d'Àltima a Can Petit.

Instal·lacions del tanatori d'Àltima a Can Petit. Alberto Tallón

Redacció

11.10.2019 | 04:00

El grup funerari català Àltima ha estrenat aquesta setmana un nou crematori al tanatori que la firma té al polígon de Can Petit, al número 742 de l'avinguda del Vallès. Es tracta del segon equipament per a la incineració de la ciutat, on el tanatori municipal disposa d'un crematori que ha renovat recentment.El nou servei d'incineració d'Àltima a Terrassa s'afegeix a altres set forns que l'empresa gestiona a Barcelona. Des de la ...