Revisions visuals gratuïtes a la Plaça Vella

10.10.2019 | 12:36

Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Visual. Per aquest motiu, la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa del campus de la UPC ha preparat un seguit d'activitats per sensibilitzar a la ciutadania de la importància de fer revisions oculars. Docents i alumnes en pràctiques s'han desplaçat un any més a la Plaça Vella per fer revisions gratuïtes a totes les persones que ho desitgin. El programa es completa amb l'inauguració de l'exposició "Mirem enllà" a la facultat que explica els resultats de la implantació del primer diploma universitari en òptica a Senegal i Moçambic i que forma a professionals per atendre la visió dels habitants, especialment els infants. A la tarda hi haurà una conferència sobre baixa visió al Casal Cívic del Vapor Gran.