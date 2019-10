Presentació del llibre "Camins de Salut" a la llibreria la Temerària

10.10.2019 | 04:00

El llibre "Camins de salut. Recursos infinits per a una vida més saludable", que aplega treballs de disset autors, ha estat una de les obres més venudes en el seu àmbit en els darrers mesos. "Camins de salut" es presenta avui a Terrassa, en un acte a les set de la tarda a la llibreria la Temerària. Hi participen Clara Biosca, metgessa de família i coordinadora del llibre, i les coautores Marta Bueno, farmacèutica; Tònia Cortadellas, metgessa jubilada; i Juanita Sánchez professora de ioga. Tots els autors de "Camins de salut" són membres de l'associació Salut Desperta, que treballa perquè els quatre principis bàsics d'Hipòcrates siguin reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat.