Dos menors ferits en patir un accident quan circulaven en un patinet

10.10.2019 | 04:00

Pràcticament no hi ha dia sense accidents de trànsit amb patinets implicats a Terrassa. Dimarts, dos accidents més. A les 9.15 del matí, el 112 va informar la Policia Municipal d'un accident al carrer del Doctor Pearson, a l'alçada de l'avinguda de Barcelona, amb un patinet i un turisme implicats. Segons la policia, tant el conductor del vehicle com la persona usuària del patinet es trobaven bé i no va ser necessària la presència d'una ambulància. A les sis de la tarda, dos menors que circulaven en patinet van col·lidir amb un vehicle al carrer de Vinyals, a la cruïlla amb el carrer del Doctor Cabanes, resultant tots dos ferits lleus. Personal d'una ambulància els va atendre al lloc dels fets, sense ser necessari el seu trasllat a un centre hospitalari.