Redacció

10.10.2019 | 04:00

El col·lectiu de l'Aula Gran enceta el nou curs amb un total d'onze conferències per aquest trimestre, de diversos temes i que permetran ampliar coneixements en àmbits diversos. El programa s'inaugura aquest dijous amb una sessió que portar per títol "Què hi ha després de la mort?, a càrrec de Jaume Pujol Ramo, físic i poeta. La xerrada té l'objectiu d'abordar el després del traspàs des d'un punt de vista ...