IV Jornada sobre la lactància materna per formar a professionals en aquest àmbit

L'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) acull avui, dijous, la IV Jornada de Lactància Materna, organitzada per al Comitè de Lactància Materna de la Fundació Assitencial MútuaTerrassa. L'objectiu és continuar formant els professionals que treballen en aquest àmbit per actualitzar els seus coneixements i proporcionar una millora continuada en termes de suport a les famílies, mares i nadons. El títol de la jornada és "Un repte constant". La inauguració serà a les 9.15 hores a càrrec de Judit Fernàndez, directora d'Infermeria de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, Roger Garcia, cap del servei de Pediatria de l'HUMT i Rosa Puigarnau, adjunta al servei de Pediatria de l'HUMT i presidenta del Comitè de Lactància. A continuació, com és habitual, la jornada s'estructurarà en dues taules rodones "Millorant la pràctica clínica" i "Lactància en situacions especials", a càrrec de Pilar Benito, supervisora de l'àrea maternoinfantil de l'HUMT i d'Olga Ezquerro, llevadora d'ASSIR del Cap Rambla. La cloenda comptarà amb la cantautora Gemma Humet.