Un conductor ebri estavella el cotxe amb un fanal a l'avinguda del Vallès

10.10.2019 | 04:00

El conductor d'un vehicle va donar positiu d'alcoholèmia dimarts després d'estavellar el cotxe amb un fanal a l'avinguda del Vallès. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 6.47 de la tarda: accident a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer de Jiloca. Dues unitats de la Policia Municipal es van desplaçar fins a la zona i van realitzar la prova estimatòria d'alcoholèmia al conductor. El resultat va ser positiu, de 0,52 mil·ligrams. Una dotació del SEM va traslladar a l'implicat, de 34 anys, ferit a causa de l'impacte, a l'Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar diligències i els bombers van tallar el fanal. D'altra banda, a les deu de la nit de dimarts, Bombers va informar la Policia Municipal que un fanal, que estava trencat per la base, havia caigut a sobre d'un vehicle estacionat al carrer d'Àlava. Una dotació de Bombers va assegurar els voltants del fanal per evitar més danys. Agens municipals van realitzar un informe i van avisar la propietària del vehicle per fer-se'n càrrec. Ahir al matí, un vehicle va bolcar en un accident a la carretera de Castellar. Dues unitats de Bombers de la Generalitat van treure el cotxe de la calçada. L'accident va tenir lloc a les deu del matí al punt kilomètric 19,500.