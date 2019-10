Càritas va atendre 30.800 persones el 2018

Javier Llamas

10.10.2019 | 04:00

La desigualtat és "una ferida que no cicatritza", destaca Càritas. La institució diocesana va presentar ahir la memòria de la seva activitat a tota Catalunya durant el 2018. Hi havia veus al 2017 "que deien que la crisi havia acabat". Però no: "No ha acabat, sinó que es cronifica". Càritas Diocesana de Terrassa va atendre l'any passat 30.809 persones. Gairebé 11.200 llars a la demarcació. Una de cada ...