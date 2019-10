El PSC acusa Ballart de mentir per justificar les seves promeses incomplertes

09.10.2019 | 13:37

El grup municipal del PSC ha emès aquest matí un comunicat per desmentir "rotundament" les darreres declaracions públiques fetes per l'alcalde, Jordi Ballart, qui acusa l'anterior govern socialista d'haver deixat l'alcaldia en "números vermells".

Els socialistes consideren que Ballart "menteix, un cop més, sobre la gestió feta pel PSC al capdavant de l'Ajuntament". Neguen amb rotunditat

les acusacions fetes per l'actual batlle i asseguren que el darrer executiu encapçalat per l'alcalde Alfredo Vega ha deixat el Consistori amb un superàvit de 8,9 milions d'euros.

El PSC veu en les declaracions de Ballart un "intent desesperat de justificar-se davant el fet que és incapaç de complir amb tot allò que ha promès" aquests darrers mesos. A més, denuncien que, "mentre l'alcalde es queixa de falta de recursos, el nou govern incrementa en 600 mil euros anuals el cost de l'executiu local i els càrrecs de confiança". També critiquen el fet que "destina milers d'euros en fer publicacions propagandístiques i enviar-les a totes les llars de la ciutat". Els socialistes veuen una clara incongruència entre les paraules i els fets de Jordi Ballart.