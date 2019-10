Mobilitat prepara la compra de 5 busos híbrids pel 2020

Des del 2017 fins aquest any han arribat a Terrassa 25 nous autobusos per a Tmesa.

Des del 2017 fins aquest any han arribat a Terrassa 25 nous autobusos per a Tmesa. Nebridi Aróztegui

Laura Mangas

09.10.2019 | 04:00

El servei de Mobilitat prepara la compra de nous autobusos per continuar renovant la flota de vehicles de Tmesa, l'empresa mixta encarregada d'explotar la xarxa de transport col·lectiu de la ciutat. La intenció de la regidoria és tenir l'informe enllestit aquest mateix mes per poder iniciar la compra. Des del PSC, el regidor Marc Armengol adverteix que si no s'aprova ja el concurs per encarregar la fabricació dels nous vehicles, no s'hi serà a temps de què entrin en funcionament l'any ...