Miki Núñez firma el seu disc a Parc Vallès i la cua arriba als cent metres

S. P.

09.10.2019 | 19:36

Les signatures d'"Amuza" han començat a les sis de la tarda, però des de les deu del matí hi havia gent a Parc Vallès fent cua perquè Miki Núñez els hi dediqués la seva còpia del disc. El cantant terrassenc és un fenomen de masses, i això s'ha fet evident en aquest acte que ha aplegat molta gent, en gran part joves, i amb majoria de noies, al centre d'oci. Abans de començar, en declaracions als mitjans de comunicació, Miki no ha descartat que a la seva gira, que comença el dia 25 a Pamplona, s'hi afegeixi un concert a Terrassa.