Cs demana que l'Ajuntament commemori el Dia de la Constitució

09.10.2019 | 12:33

El portaveu del grup municipal de Ciutadans (Cs), Javier González, demanarà "que l'Ajuntament organitzi anualment un acte institucional per a commemorar el Dia de la Constitució Espanyola cada 6 de desembre". El regidor ha afirmat que "avui més que mai cal celebrar que la Constitució protegeix els drets, les llibertats i la convivència de tots els espanyols". La proposta es presentarà en la pròxima junta de portaveus.

González ha recordat que el pròxim 6 de desembre es commemora l'aniversari de la ratificació del referèndum de 1978 que va donar lloc a la Constitució, "la norma suprema de l'ordenament jurídic espanyol a la qual estan subjectes tots els poders públics i tots els ciutadans del nostre país", ha afegit el portaveu. En la seva opinió, l'aprovació de la Constitució "va suposar l'inici d'un dels períodes de major progrés i benestar en la història d'Espanya, Catalunya i, per descomptat, Terrassa" i "ha estat una peça clau perquè Espanya sigui ara un país democràtic", ha apuntat l'edil de la formació taronja.

Finalment, González ha assenyalat que el text constitucional configura "un Estat social i democràtic de Dret i uns drets fonamentals" i "assenta les bases per a la regulació de l'Administració Local, creant un model d'Estat políticament descentralitzat". El responsable de Cs ha insistit que la Constitució "incorpora els mecanismes per a la seva reforma comptant amb un ampli consens" i, a més "preserva el dret d'igualtat dels ciutadans davant la llei amb independència del territori on resideixin".