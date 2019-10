El Consorci de Residus i l'Agència de Residus de Catalunya posen en comú la feina a fer en aquest mandat

09.10.2019 | 12:31

El president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Nil López, es va reunir ahir, dimarts, amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, en la primera trobada institucional i de treball de les dues administracions en aquest mandat. El nou president del Consorci va plantejar a Tost les prioritats del Consorci pels propers anys, centrades en que la comarca pugui complir els objectius de reciclatge previstos per Europa.

Aquesta primera reunió de treball ha reprès el treball conjunt entre les dues institucions que col·laboren habitualment en la seva tasca diària. El president del Consorci va traslladar al director de l'ARC "la voluntat de treball conjunt, amb complicitat i respecte institucional". Nil López va remarcar que "encetem un nou mandat i som conscients que tenim feina per endavant. La gestió dels residus és un tema cabdal en la lluita contra l'emergència climàtica i en l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i per això hem volgut, des del primer moment, anar de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya per planificar les accions futures a realitzar".

En la reunió també hi va participar el nou gerent del Consorci, Albert Planell, que s'ha incorporat aquest mes d'octubre a l'equip de l'ens supramunicipal.