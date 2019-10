Al Vallès Occidental han cremat 2,2 hectàrees i al Parc Natural, zero 

Tot i que han cremat 2,2 hectàrees al Vallès Occidental, Terrassa i el Parc Natural no han registrat cap incendi.

Alberto Tallón

L.H.

08.10.2019 | 04:00

L'estiu s'ha acomiadat amb una campanya d'incendis tranquil·la al Vallès Occidental, on tot i els mals presagis per les onades de calor, la superfície cremada a la comarca supera lleument les dues hectàrees. Les zones afectades pel foc s'hi han reduït un 61 per cent respecte de la campanya passada i una de les raons, apunten des de la Diputació de Barcelona, és l'eficàcia en la detecció d'incidències i la neutralització ...