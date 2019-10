L'Eseiaat celebra el concurs empresarial "Fresh Connection"

08.10.2019 | 15:32

El campus de Terrassa de la UPC ha reconvertit una de les seves aules en una oficina d'empresa per acollir el concurs empresarial "Fresh Connection", de l'empresa Henkel, que se celebra avui i demà a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (Eseiaat) . A la competició hi participen sis equips i cada un està format per treballadors de Henkel i estudiants. Aquesta vegada, el grup de sis alumnes seleccionats són de la Eseiaat. Nil Busquets, un dels estudiants triats, ha explicat que està molt content de participar de l'experiència i que està aprenent molt sobre organització industrial. L'empresa Henkel, amb seu a Catalunya, té tres branques de negocis (detergents, cosmètica i adheisus) i té a l'Eseiaat com un dels centres per captar talent.