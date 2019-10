Una paella per obrir una escola

Santi Palos

08.10.2019 | 04:00

L' ong terrassenca Jambakasala porta des de finals de 2018 construint una escola per a 90 alumnes a Janjanbureh (Gàmbia). El seu finançament és possible gràcies a les aportacions dels seus membres, la subvenció de l'Ajuntament de Terrassa, i activitats com la Jambakoa, la tercera edició de la qual es va fer dissabte a la Masia Els Bellots. Va ser una jornada solidària, musical, festiva i gastronòmica, que va començar a les dotze del migdia amb les actuacions de Malalts de Reggae i Mohi Lee. A ...