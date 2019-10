Massiva paella de tardor a la plaça Primer de Maig

Redacció

08.10.2019 | 04:00

La plaça del Primer de Maig es va omplir de gom a gom diumenge per celebrar una nova edició de la Festa de la Tardor que tots els anys organitza l'AVV de Sant Pere Nord. Aquest any, els promotors han fregat l'objectiu primer de seure mil persones a taula. Vuit-cents veïns van participar diumenge de la paella popular, que en les seves dues versions de carn i verdures va complir l'objectiu que ningú hi quedés exclòs. La festa va començar amb ...